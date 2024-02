Grâce au premier but de Benhrama, l'OL renverse le FC Metz

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A défaut d'être flamboyant dans le jeu, l'OL a de la ressource. Car ce soir, à Metz, les hommes de Pierre Sage se sont retrouvés menés par le FC Metz dès la 13e minute après une grosse erreur de Gift Orban, dont la passe en retrait a été interceptée par Georges Mikautadze. Le joueur formé à... l'OL a réussi un grand pont sur Jake O'Brien avant de piquer son ballon devant Anthony Lopes. A ce moment-là, les Lorrains étaient entreprenants dans le jeu et portés vers l'avant. Mais ça n'a pas duré. Les Gones ont peu à pris les commandes du jeu pour ne plus les lâcher et renverser le score.

L'OL n'en finit plus de remonter au classement

Juste avant la pause, Alexandre Lacazette a récupéré, au point de pénalty, une frappe manquée d'Ainsley Maitland-Niles et enchaîné contrôle-volée du gauche. Splendide et sans espoir pour le gardien messin. En seconde période, Saïd Benrahma, entré à la pause, a signé son premier but chez les Gones à la 61e quand, bien servi au point de pénalty par Maxence Caqueret, il a expédié une frappe décroisée du droit qui a fait poteau rentrant. Bien en place, solides, les Lyonnais ont ensuite géré leur avantage sans trop trembler.

Avec ce succès, le quatrième consécutif en L1, le cinquième toutes compétitions confondues, l'OL s'installe à la 10e place du classement, à seulement deux longueurs de l'OM (9e). Ce redressement spectaculaire, fruit de leur mercato hivernal réussi, ne semble pas près de s'essouffler. Le FC Metz, lui, reste avant-dernier mais pourrait devenir lanterne rouge en cas de victoire de Clermont à Nice dimanche.

