OL, OM : Aulas a fait une ultime crasse à Marseille

Pendant les trois décennies où il a été à la tête de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a eu bien des occasions de faire du tort à l'OM. En recrutant ses joueurs, en se mettant en concurrence sur d'autres dossiers mais aussi en mettant la pression sur les instances ou les arbitres, lui qui était également bien placé à la Ligue et à la Fédération. Après la vente de l'OL au printemps dernier, on aurait pu penser que JMA arrêterait de faire des misères à l'OM et à Marseille. Raté.

C'est lui qui a voulu que France-Allemagne ait lieu à Lyon

La Provence du jour révèle que si le match amical entre la France et l'Allemagne se jouera à Lyon le 23 mars 2024, c'est grâce au lobbying d'Aulas ! Marseille et le stade Vélodrome s'étaient positionnés pour organiser une telle affiche mais le désormais vice-président de la FFF a pesé de tout son poids pour que ce soit le Groupama Stadium, dont il a été à l'origine, qui soit retenu. Jean-Michel Aulas n'a donc pas fini de faire des misères à l'OM, le Vélodrome et Marseille !

Alors qu’il n’a plus aucune fonction à l’OL, Jean-Michel Aulas continue de faire une fixation sur Marseille en faisant du lobbying pour priver l’Orange Vélodrome, plus beau stade de France, d’un match des Bleus contre l’Allemagne…

