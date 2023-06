OM : des incidents à Ajaccio pour la der de Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Samedi, Ajaccio connaîtra le sort d'à peu près toutes les villes de France quand l'OM se déplace, à savoir une invasion en règle. Certains la vivent plus ou moins bien. En Corse, on voit ça d'un mauvais œil, et pas seulement parce qu'on est très attaché à ses couleurs. Corse-Matin nous apprend que le maire de la ville, Stéphane Braggia, a tenté de faire interdire le déplacement des supporters marseillais pour cette dernière journée de Ligue 1, et ce pour deux raisons.