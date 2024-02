OM - Metz : une polémique arbitrale enfle après le match

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

En infériorité numérique durant une heure de temps, l'Olympique de Marseille n'a pas su faire mieux qu'un match nul ce vendredi face à Metz (1-1), en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Mais un pénalty oublié aux hommes de Gennaro Gattuso aurait pu tout changer. Durant la première période de cette rencontre, les Marseillais auraient pu bénéficier d'un pénalty pour une faute d'Ismaël Traoré sur Faris Moumbagna. Mais l'arbitre du match, Hakim Ben El Hadj, n'a pas donné de pénalty aux Olympiens et la VAR n'est pas intervenu.

Moumbagna et Gattuso enragent contre cette décision

Et pour Faris Moumbagna, il y avait bien pénalty. "Oui, il y a un contact. Si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il y a un contact clairement. Après moi, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Et voilà, il faut juste regarder la vidéo", a confié l'attaquant de l'OM en zone-mixte. Un avis que partage son entraîneur, Gennaro Gattuso. "Je n'aime pas parler des arbitres, mais je ne comprends pas pourquoi le penalty sur Faris Moumbagna ou le but d'Iliman Ndiaye ne sont pas revus à la VAR."

