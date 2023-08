OM - Panathinaïkos : Marcelino accuse le coup, Longoria charge l'arbitrage et fait une annonce sur le Mercato

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Virtuellement qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, l'Olympique de Marseille a finalement été éliminé aux tirs au but par le Panathinaïkos (2-1, 5-3 t.a.b.) lors du troisième tour préliminaire. Les Olympiens sont reversés en Ligue Europa.

C'est donc un Marcelino abattu qui est apparu en conférence de presse d'après-match. "Pour moi c’est très facile d’analyser la partie. Ce qui est difficile à analyser, c’est le résultat. Il y avait surtout une équipe sur le terrain durant ce match. On a eu beaucoup d’occasions, et dans les mêmes conditions, on gagnerait la plupart des matchs avec plusieurs buts d’écart… On aurait dû marquer davantage, c’est ce que doit faire une équipe quand elle est supérieure à l’autre comme aujourd’hui. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un pénalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique. Mais j’espère que dans les matchs à venir on continuera à jouer comme aujourd’hui, ça voudra dire qu’on est sur le droit chemin. C’est une déception bien évidemment, on était déterminés à passer, on sait que c’était un énorme objectif à mon arrivée. C’est le football. À nous de travailler dur pour avoir les supporters derrière nous. Ça ne fait qu’un mois de travail… On doit se concentrer sur la récupération et continuer à jouer comme aujourd’hui."

"On a subi des décisions un peu limite"

Pablo Longoria n'a pas non plus caché sa déception après cette élimination et a quelque peu pesté contre l'arbitrage. "C’est une déception. On partage la frustration de nos supporters… Ça rappelle comme le football est cruel, c’est une déception aujourd’hui parce que c’était l’un des premiers objectifs de la saison. On avait cet espoir. Ce soir on a n’a rien à reprocher à l’attitude, le comportement de nos joueurs ou le jeu produit en général. C’est dur. C’est dur. (...) On a subi des décisions un peu limite, qu’on ne partage pas. Je ne sais pas si vous avez vu le pénalty de Mattéo Guendouzi… Mais on ne va pas entrer là-dedans", a confié le président olympien en zone mixte avant d'assurer que la suite du mercato estival ne sera pas bouleversé par ce résultat.

"Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios."

⚪️Ⓜ️ OM - Panathinaïkos : Marseille ne verra pas la Ligue des Champions, les notes des Olympiens #TeamOM https://t.co/Q7tgWLT02r — But_OM (@Butfc_OM) August 15, 2023

