OM - Mercato : accord total trouvé avec Marcelino et une première recrue !

Sauf retournement de situation de dernière minute, Marcelino devrait bien devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Passé de plan C à plan A après le refus de Marcelo Gallardo et l'échec du dossier menant à Paulo Fonseca, le technicien espagnol aurait trouvé un accord avec les dirigeants marseillais sur les bases d'un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2025, d'après les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Un contrat que l'ancien coach de l'Athletic Bilbao devrait signer cette semaine.

Marcelino to Olympique Marseille as new head coach, here we go! 🚨⚪️🔵 #OM #TeamOM



Agreement sealed until June 2025, two year contract to be signed this week as positive talks took place tonight. pic.twitter.com/iE6eXCEOKy