OM - Mercato : Payet prend une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis le début de l'année 2023, Dimitri Payet n'a joué que 154 minutes en L1 sur 1.080 possibles. Depuis une première période affreuse contre Nice (1-3) le 5 février au Vélodrome où il a semblé dépassé par le rythme, le Réunionnais ne rentre que quand le score est acquis. Et comme la plupart des matches de l'OM sont indécis jusqu'au bout depuis quelque temps, il reste scotché au banc. Ça a été le cas lors de 5 des 6 dernières rencontres. En d'autres temps, le meneur de jeu aurait explosé dans les médias et fustigé son coach. Mais il a désormais 35 ans et se veut plus calme. A moins qu'il ait compris l'été dernier, quand Pablo Longoria a fait bloc derrière le Croate, que les révoltés du vestiaire n'avaient aucune chance d'avoir la tête de leur coach.

Tudor ayant de grandes chances d'être conservé la saison prochaine, il serait logique de penser que Dimitri Payet serait sur le départ cet été. Qu'il aurait l'envie de finir sa carrière sur le terrain et pas à jouer les utilités sur le banc ou dans le vestiaire. Pas du tout. Selon La Provence du jour, l'ancien Nantais va sagement aller au bout de son contrat, en 2024, puis entamer sa reconversion dans son club de cœur. Une reconversion qui lui offrait un poste de directeur sportif, au moment de la signature en 2020. Pas sûr que Pablo Longoria et Javier Ribalta honorent cette promesse contractuelle...