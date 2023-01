OM - Mercato : un fidèle soldat de Tudor ouvert à une prolongation !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sead Kolasinac est arrivé à l'OM il y a pile un an, soit le 18 janvier 2022. Le défenseur bosniaque avait été accueilli avec scepticisme dans l'Hexagone, en raison de sa faible notoriété auprès du grand public et de ses derniers mois difficiles à Arsenal. Tellement difficile que Canal+ avait fait une palette pour montrer ) quel point il était à la rue dans son marquage. Et, effectivement, l'ancien de Schalke 04 a connu des premiers pas difficiles en France.

Mais depuis qu'Igor Tudor a repris l'équipe, durant l'été, c'est autre chose. Le Croate n'hésite pas à aligner son défenseur dans sa charnière à trois ou dans le couloir gauche. Et la plupart du temps, il répond présent, comme samedi encore contre Lorient (3-1), face à qui il a égalisé. Oublié son raté monumental contre Tottenham (1-2), qui aurait pu offrir la qualification pour les 8es de finale de la Champions League aux Phocéens. Selon RMC, l'heure est aujourd'hui à une prolongation. Aussi bien Sead Kolasinac que Pablo Longoria en ont très envie. Et vous trouverez peu de supporters marseillais pour s'élever contre...