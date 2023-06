OM - Mercato : Longoria sur le point de s'offrir un crack du PSG !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

L’OM continue son objectif d’attirer des jeunes à fort potentiel dans son effectif. Le club olympien champion de France U17 cette saison veut continuer sur sa lancée en recrutant un nouveau joueur de la génération 2005 (U17). Alexis Kabamba et surement Kelian Le Pironnec arriveront à l’OM cet été pour signer leur premier contrat pro, un troisième pourrait arriver et pas des moindres.

Un titi parisien à l’OM

Queyrell Tchicamboud, grand espoir du PSG, pourrait s’engager à l’Olympique de Marseille, selon Foot Mercato. Le jeune milieu de terrain totalise 7 sélections et un but en Equipe de France U17, il a également participé à toute la campagne de Youth League avec Paris, délivrant une passe décisive en cinq matchs. Après Reims (Kabamba) et Amiens (Le Pironnec), c’est donc au Paris Saint-Germain que l’OM va piocher. Malgré l’animosité entre les deux clubs, espérons que Tchicamboud puisse briller en terre olympienne.