Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La grosse info : le PSG a déçu à Bruges et se fait taper dessus

La très triste performance parisienne à Bruges hier soir pour la première titularisation du trio magique Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé vaut au club de la capitale une bordée de critiques.

