PSG : Mbappé déjà snobé par Messi et Neymar !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

1ème ratée pour la MNM (Messi, Neymar Mbappé). Alors qu’elle était tant attendue, l’armada offensive du PSG mais aussi le reste de l’équipe a déçu. Pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les parisiens n’ont pas su faire mieux que match nul face à Bruges (1-1).

La faute à une mauvaise entente ?

Malgré le peu d’occasions crées hier soir, les ex-barcelonais Lionel Messi et Neymar ont conservé semble-t-il leur entente mais ce n’est pas le cas avec Kylian Mbappé. Comme le rapporte RMC Sport, l’Argentin et le Brésilien ont échangé 30 passes tandis que Messi n’a trouvé que deux fois le Français (même si l’une aurait pu se transformer en passe décisive sans un bel arrêt de Simon Mignolet, 23e) à l’instar de Neymar à Mbappé. Dans l’autre sens c’est guère mieux. KM7 a trouvé qu’une seule fois Messi et seulement 3 fois Neymar. Si Mbappé n’a joué que 51 minutes et est sorti blessé, ses statistiques et le résultat ne rassure pas une équipe érigée en favori pour remporter la Ligue des Champions après son pharaonique mercato.

Au terme d'un match intense, le Paris Saint-Germain partage les points avec Bruges. ⚽️#UCL | #CLUPSG



Retour sur la rencontre ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2021