PSG : en soutien-gorge, Wanda Nara règle encore ses comptes avec Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Entre Wanda Nara et Mauro Icardi, le beau temps ne dure jamais longtemps. Après des mois de guerre explosive suite à la rumeur d'une infidélité de l'attaquant du PSG avec une compatriote, les tourtereaux avaient fait la paix. Icardi avait même fait le voyage depuis la Turquie il y a quelques semaines pour participer à l'émission culinaire que sa moitié présente. Après quoi, ça a de nouveau été la guerre. Parce que le footballeur aurait profité de son retour en Argentine pour passer la nuit avec une autre femme, puis parce qu'il a participé à une fête très chaude à Istanbul.

"Tant de nuits, tu as séché mes larmes..."

Au petit jeu de la guerre des mots, Wanda Nara a forcément match gagné. Parce que Mauro Icardi est du genre taiseux, parce qu'elle ne cache rien sur les réseaux sociaux et surtout pas ses états d'âme. Il y a deux jours, elle a ainsi publié une photo d'elle en soutien-gorge accompagné de cette phrase : "Mes codes sont variés et ne me parlez pas du quartier. Et même si je savais que tu m'utilisais, tu es tombé amoureux de moi. Tu disais que tu m'aimais. Tant de nuits, tu as séché mes larmes mais aujourd'hui, c'est toi qui les a provoquées". C'est joliment dit. Presqu'autant que sa photo...