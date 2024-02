PSG : Kolo Muani répond aux critiques et revient sur son départ du FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sa réponse aux critiques sur le prix de son transfert

« Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c’est bon à entendre. C’est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s’améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C’est logique. (…) Concernant le prix du transfert, il est important. Personnellement, il est dur à digérer. C’est une autre pression à assumer pour moi. Je digère petit à petit ».

Sur les JO de Paris

« Participer aux Jeux Olympiques n’est pas un objectif pour moi. J’ai déjà participé aux JO de Tokyo, même si ça s’est très mal passé. Mais c’était quand même une expérience à vivre, je l’ai vécue. Même si c’était pendant le Covid. De nombreux joueurs rêvent d’y participer, je l’ai déjà fait personnellement. Je vais laisser la chance aux autres (sourire) ».

« Kylian ne m’a jamais reparlé de cette action »

Sur sa fameuse occasion ratée en finale du Mondial

« Je serai toujours le mec qui a loupé le face à face en finale de la Coupe du Monde. C’est à vie. Même quand ma carrière sera finie, on m’en parlera toujours. Évidemment que je suis encore dégoûté de ce raté. En plus, après ce face à face, le match se termine. Si j’avais marqué, on aurait remporté la Coupe du Monde. C’est dingue. Je n’ai même pas les mots pour expliquer ça (…) Les gens disent : « il aurait pu la donner à Kylian ». Déjà, Kylian ne m’a jamais reparlé de cette action. Et sur le moment, c’était impossible à faire. Le foot ne se joue pas avec les ralentis, il n’y a que la VAR qui aurait pu voir ça… »

Sur son départ de Nantes

« Oui, je suis parti libre, oui certains l’ont encore en travers de la gorge. Mais ce n’est pas de ma faute. Je voulais prolonger, j’ai tout fait pour prolonger, j’ai tout fait pour trouver un terrain d’entente. Malheureusement, ça ne s’est pas fait. Et ça ne vient pas de moi. Je n’ai donc aucun regret. Je me suis comporté comme un bonhomme jusqu’au bout. Et je le serai toute ma vie ».

