PSG : Riolo prend position sur les Ultras et reçoit un tacle d'une violence rare

C'était hier, mercredi. Le Collectif Ultras Paris (CUP) avait invité ses membres à se rassembler à Boulogne, devant le siège du PSG, afin d'exprimer leur mécontentement. Affaire Messi, comportements de certains joueurs, rôle de Nasser Al-Khelaïfi, les critiques et les huées n'ont pas manqué plusieurs minutes durant, avant que certains aillent même conspuer le Brésilien Neymar devant sa maison, en banlieue parisienne.

L'animateur de RMC, Daniel Riolo a commenté sur Twitter ce rassemblement. "Donc certains n’ont pas aimé la manif des Supp du PSG hier ? Les mêmes qui se plaignaient de la non réaction des mêmes Supp au stade." Ce qui a eu le don d'irriter au plus haut point l'ancien milieu de terrain international et désormais consultant de Canal Plus, Olivier Dacourt. Témoin, le tweet assassin en guise de réponse.

"Légitime devant le siège, mais inconcevable devant la maison d’un joueur. On va envoyer des gens devant chez toi quand tu diras des conneries. Et Dieu sait que tu en débites. Tu verras l’effet que ça fait."