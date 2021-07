Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé aurait confié à Karim Benzema qu’il voulait jouer avec lui au Real Madrid la saison prochaine. Mais un départ du PSG semble bien compliqué à envisager aujourd’hui.

Mbappé a très envie du Real Madrid

En fin de contrat à l'été 2022 et pas désireux de prolonger au PSG, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche du Real Madrid. L'attaquant aurait confié à Karim Benzema qu'il avait envie de rejoindre les Merengue dès cet été.