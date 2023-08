PSG, FC Barcelone : Messi poursuit son show époustouflant à l’Inter Miami

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Rien ne résiste à Lionel Messi en Amérique depuis son arrivée à l’Inter Miami en juillet dernier. Déjà lauréat de la Leagues Cup la semaine dernière, le prodige argentin s’est qualifié cette nuit en finale de l’US Cup aux dépens de Cincinnati. Poussé en prolongations, l’ancien crack du PSG est sorti de sa boite pour finalement distiller deux passes décisives et marquer un penalty durant la séance finale de tirs au but ! Un sursaut salutaire puisque son équipe était menée 1-2 à la 97e minute ! La fiche de Lionel Messi Messi toujours invaincu à Miami ! Un authentique exploit quand on sait que Cincy est leader de la conférence Est de la MLS avec pas moins de 33 points d’avance sur la franchise floridienne ! De ce fait, Messi (36 ans) poursuit son incroyable série avec Miami : depuis son arrivée à l’Inter, il a marqué 10 buts en 8 matches sans connaître une seule fois le goût amer de la défaite. Son prochain adversaire en finale sera l’Houston Dynamo ou le Real Salt Lake, le 27 septembre. ADMIREZ CE CAVIAR DE LEO MESSI POUR L’ÉGALISATION DE L’INTER MIAMI À LA 90+8’ 😱😱



🎥 @InterMiamiCF pic.twitter.com/aDctadFQke — Actu Foot (@ActuFoot_) August 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Non content d’avoir remporté la Leagues Cup récemment à l’Inter Miami, Lionel Messi (35 ans) entend continuer sa moisson en disputant la prochaine finale de l’US Cup après une demie très réussie avec deux passes décisives et un penalty.

Bastien Aubert

Rédacteur