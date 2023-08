PSG - Mercato : Kane explique pourquoi il a choisi le Bayern

Ciblé par le PSG, Harry Kane s’est engagé avec le Bayern Munich après dix saisons passées à Tottenham. L’attaquant anglais a même pu jouer ses premières minutes sous le maillot bavarois samedi face à Leipzig (0-3) en Supercoupe d'Allemagne. Il est revenu sur sa décision à l’occasion de sa présentation.

Rares sont les joueurs anglais qui s’exportent, cependant Harry Kane en fait partie, tout comme David Beckham à son époque (à qui il est comparé à cause de son transfert). Plusieurs raisons sont à l’origine de ce départ. L’Anglais espère tout d’abord passer un cap en rejoignant les Bavarois : « Le Bayern est l'une des meilleures équipes du monde ». Mais l’attaquant de 30 ans avait également besoin de changer d’air : « Je ne voulais pas arriver à la fin de ma carrière avec des regrets de ne pas avoir connu de championnats et de cultures différentes ». Harry Kane pourrait enfin glaner des titres avec le Bayern, ce qui n’a pas du tout été le cas durant son passage à Tottenham…

Kane on his move: “I always wanted to challenge myself at the highest level. I want to play in the Champions League and compete every year for titles” 🔴



“That's why I came to FC Bayern, it's one of the biggest clubs in the world, which gives me the opportunity to do it”. pic.twitter.com/rHLys1hQHq