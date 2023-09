PSG - Mercato : le Barça et le Real Madrid veulent déjà détourner Zaïre-Emery, Paris prépare sa riposte

Nommé capitaine de l'équipe de France Espoirs par Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery effectue un gros début de saison. A 17 ans, le milieu de terrain est titulaire depuis l'arrivée de Luis Enrique et il enchaîne les bonnes prestations. Forcément, cela ne passe pas inaperçu. Et selon le journaliste turc Ekrem Konur, spécialiste du marché des transferts, les grands d'Europe suivent son évolution.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont cités, tout comme le Bayern Munich et Manchester City. Zaïre-Emery est sous contrat jusqu'en 2025 mais les dirigeants parisiens lui proposent de prolonger. Une prolongation "longue durée", indique Ekrem Konur. A suivre...

🚨 Manchester City,Bayern Munich, Barcelona and Real Madrid are monitoring the situation of PSG's talented 17-year-old Warren Zaïre-Emery. 🇫🇷🔴🔵 #PSG



▪️The French giants are in talks to extend Warren's contract for a long period of time. https://t.co/yOsxk2Kr88 pic.twitter.com/a5cuklYGeZ