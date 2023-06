PSG - Mercato : Mbappé a déjà un plan pour éviter les représailles du Qatar

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Très serein au moment d'évoquer son avenir jeudi soir en conférence de presse, Kylian Mbappé a beau être sous pression au PSG, le capitaine de l'équipe de France ne s'affole pas. Il faut dire que le Bondynois a modifié sa structure autour de lui pour aborder ce qui sera surement sa dernière année dans l'Hexagone.

Un documentaire en tournage pour le protéger des mauvais coups du PSG

En effet, comme révélé précédemment par Sports Zone et confirmé par Foot Mercato, la mère du joueur Fayza Lamari mais également l'ancien journaliste de L'Equipe Bilel Ghazi, proche du joueur, travaillent sur une nouvelle société de conseils pour footballeurs. Kylian Mbappé et son frère Ethan seront les premiers clients de cette nouvelle structure, tout comme le joueur de l'OL Rayan Cherki et, sans doute, Achraf Hakimi.

Cette structure de conseil et d'accompagnement n'aura pas vocation à jouer le rôle d'agent mais davantage à contrôler l'image de ses clients. Pour Kylian Mbappé, le plan 2023-24 est la réalisation d'un documentaire. Le Qatar prendra-t-il le risque de mettre à l'amende Mbappé et lui faire vivre une année galère en mondovision ? Rien n'est moins sûr...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans la partie d'échec qui l'oppose au PSG, Kylian Mbappé fait tout pour se protéger. Dans son entourage, on monte une société de conseil et on prépare la production d'un documentaire sur le Bondynois. De quoi le protéger d'un coup bas de QSI ?

Alexandre Corboz

Rédacteur