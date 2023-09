PSG - Mercato : une recrue estivale déjà prolongée ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Même si le PSG connaît un démarrage timide en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite), plusieurs satisfactions sont à relever. La première se nomme bien évidemment Kylian Mbappé, auteur de 8 des 12 buts parisiens toutes compétitions mais il y a également Manuel Ugarte et Marco Asensio. Avant de se blesser avec sa sélection, l'ailier espagnol de 27 ans avait marqué deux buts et délivré une passe décisive en trois matches de championnat.

Asensio est pourtant sous contrat jusqu'en 2026

Des prestations de premier ordre qui ont décidé la direction parisienne à négocier dès à présent une prolongation, selon Ekrem Konur ! Pourtant, l'ancien du Real Madrid est sous contrat jusqu'en 2023 et il est déjà blessé. Mais le PSG a décidé qu'il voulait s'inscrire dans la durée avec lui. Et que sa très belle entame méritait une récompense sonnante et trébuchante...

🚨 #EXCL | PSG are planning to start negotiations to extend the contract of 27-year-old Spanish winger Marco Asensio until 2028. 🇪🇸🔵🔴#PSG pic.twitter.com/DzIK5Cpiqq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 20, 2023

