PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre monumental pour Harry Kane !

Plus les jours passent, plus le dossier Harry Kane prend de l'épaisseur au PSG. En quête d'un attaquant de référence, surtout si Kylian Mbappé est amené à partir au Real Madrid, le club parisien suit depuis de longs mois la star de Tottenham tandis que Dusan Vlahovic reste aussi une option crédible. Mais en ce qui concerne le joueur anglais, un rival européen a pris de l'avance et serait prêt à faire des folies pour faire craquer les Spurs. Ce cador du Vieux Continent se nomme le Bayern Munich. Alors que ses deux premières offres inférieures à 100 millions d'euros ont été refusées par Tottenham, le club bavarois pousse et veut convaincre financièrement le principal intéressé qui voudrait rallier l'Allemagne. Selon SportBild, un contrat de quatre ou cinq ans assorti d'un salaire avoisinant les 20 millions annuels attendraient Kane à Munich.

Kane de plus en plus tenté par le PSG ?

Souvent réticent à offrir des sommes aussi juteuses, le Bayern emploie, cette fois, les gros moyens. Les concurrents sont prévenus, mais le PSG n'a pas déjà abandonné cette affaire. Mieux, la priorité numéro 1 de Luis Enrique serait de plus en plus tentée par le projet parisien ! « Daniel Levy n’est pas disposé à négocier avec le Bayern Munich qui devrait donc se rabattre sur Dusan Vlahovic, estiment nos confrères. Levy est prêt à céder son joueur au PSG, ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi sont excellentes. Le PSG est prêt à mettre le prix pour s’offrir Kane et lui offrir un salaire qui pourrait se rapprocher des 16M€, bonus compris. Les 3 parties se rapprochent donc de l’accord total et tout devrait s’accélérer dans les prochains jours. »

