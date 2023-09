PSG, Real Madrid - Mercato : dernier coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton Mbappé touche à sa fin et le moins qu’on puisse dire, c’est que le PSG est confiant à l’idée de le voir rester une saison de plus à Paris. Interrogé hier soir en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi n’a pas caché son optimisme dans ce dossier même s’il préfère rester prudent.

Le dur des négociations pour une prolongation n'a pas débuté

Le président du PSG veut toujours prolonger Mbappé, avec qui des discussions auraient repris, mais RMC Sport casse l’ambiance en précisant que « le dur des négociations pour une possible prolongation n'a pas encore débuté à cette heure. » Et pour cause : les fervents défenseurs de la théorie selon laquelle Mbappé signerait au Real Madrid d’ici à demain sont ressortis du bois. François Gallardo comme les journalistes de PSG Community affirment encore haut et fort que l’opération sera bel et bien finalisée et annoncée avant minuit.

