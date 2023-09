PSG, Real Madrid - Mercato : dernier coup de tonnerre pour Mbappé pas confirmé !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le feuilleton de l'avenir immédiat de Kylian Mbappé prendra fin ce vendredi à minuit, date et heure à laquelle le mercato estival 2023 fermera officiellement ses portes.

Mbappé va bien rester au PSG !

Et la tendance semble se confirmer, Kylian Mbappé, en fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain et toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, devrait rester une saison de plus à Paris. Le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, l'a une nouvelle fois affirmé ce vendredi. Le champion du monde 2018 ne devrait donc pas rejoindre la Casa Blanca à la dernière minute du mercato, comme l'annoncent le journaliste espagnol, François Gallardo, et les journalistes de PSG Community.

🚨🚨 Kylian Mbappé sera bien PARISIEN cette saison ! ❤️💙



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/B3GuZtjMcO — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 1, 2023

