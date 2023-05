PSG, Real Madrid, OM : Dugarry sème des indices sur l’avenir de Zidane

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Quel sera l’avenir de Zinédine Zidane ? Régulièrement cité au PSG, au Real Madrid, à Manchester United et à la Juventus Turin, le champion du monde 98 prend son temps avant de se rasseoir sur un banc de touche. En attendant, Christophe Dufarry a donné quelques indices sur sa futures destination, en promettant une chose : ce ne sera pas en Angleterre !

« S’il n’entraîne pas cette année, ce sera la prochaine »

« Il n’est pas trop difficile. Il a des critères, des envies. Il voit le football d’une certaine manière. La passion, il l’a toujours. Il a envie, c’est certain. Ses envies, il les a données. Après, il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi, a-t-il déballé au micro de RMC Sport. Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas où il n’est pas capable de faire passer ses émotions. Son envie, parce qu’il ne parle pas la langue (l’anglais), parce que c’est important pour lui de communiquer avec ses joueurs . S’il n’entraîne pas cette année, ce sera l’année prochaine. La force d’avoir réussi comme il a fait en tant qu’entraîneur c’est de reprendre quand il souhaite et lorsqu’il aura le bon projet. »

Rothen sur Zidane « J’aimerais le voir entraîner à Marseille. Tout le monde a rêvé de le voir jouer à Marseille. Alors pourquoi pas entraîner sa ville ? Avec des moyens, ce serait fantastique ».



Pour résumer Christophe Dugarry n’a pas fait la fine bouche et a donné des indices de taille sur l'avenir de son grand ami de Zinédine Zidane. Le champion du monde 98 ne le voit pas entraîneur en Angleterre en raison de la barrière de la langue.

