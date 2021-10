RC Lens : Clauss préfère la Ligue des Champions à l’équipe de France

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Clauss ne fait pas une fixette sur l’Equipe de France. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport ce mardi, le piston droit du RC Lens a bien sur été interrogé sur une potentielle future sélection, lui qui avait confié en rêver il y a peu. Cette fois, s’il se dit flatter que tout le monde en parle, même s'il a avoué rester concentrer sur le RC Lens.

« Je le prends avec beaucoup de recul, en souriant surtout. Je ne me prends pas la tête par rapport à ça. Je me concentre sur Lens, même si c’est une phrase bateau. Je sens que je progresse ici et je ne pense pas avoir fini de progresser. C’est beau à entendre de plus en plus souvent par de plus en plus de monde, mais je ne fais pas une fixette dessus. Je suis heureux d’être là, je suis heureux de l’entendre car c’est flatteur mais je prends du recul. Je ne me mets pas de pression particulière par rapport à ça. » - a-t-il analysé.

Il a même lâché une petite décla sur ce qu’il préférerait entre une sélection en équipe de France ou une Ligue des Champions avec le RC Lens et a avoué préférer la jouer collectif sur ce coup. "Elle est dure... Mais comme je pense collectif, je vais dire Ligue des champions avec Lens. Et puis ça peut aller totalement ensemble ». Des propos qui on l’imagine devraient faire plaisir aux supporters Sang et Or.

🤔 Tu préfères : une sélection en équipe de France ou la Ligue des champions avec Lens ?



💬 Clauss : "Elle est dure... Mais comme je pense collectif, je vais dire Ligue des champions avec Lens" pic.twitter.com/yTYJYukc8y — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 26, 2021