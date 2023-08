RC Lens : Haise a parlé C1 et Mercato et annonce plusieurs mauvaises nouvelles à Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Plusieurs absents à Monaco ?

« Franki (Frankowski) sera absent, il a une lésion sur l'adducteur. Il ne partira pas en sélection. Salis, c'était vite rassurant. Il a repris l'entraînement normalement dès mercredi. Deiver Machado et Andy Diouf sont incertains. On verra ce qu'il en est lors des dernières séances. Yannick Pandor a une luxation du doigt. Wesley Saïd postule pour une place dans le groupe. »

« On n'a pas tourné la page de la saison passée »

La fin du Mercato :

« Ruben Aguilar est un joueur expérimenté. J'attends que les choses soient finalisées pour en dire un peu plus. Je suis sûr de la qualité des gars, mais je suis sûr aussi de la qualité de ceux qui arrivent. C'est la saison 2023-2024 et il faut s'en rendre compte parce qu'on est déjà à la 4e journée (...) Lukasz Poreba, c'était logique qu'il cherche à avoir plus de temps de jeu. Nous, on voulait qu'il continue de se développer. Il part en prêt dans un très bon club, j'espère qu'il aidera à Hambourg à remonter et que lui, progressera. »

Les manques du RC Lens 2023-2024



« Monaco a montré beaucoup d'excellentes choses. 10 buts marqués sur le début de saison, ce n'est pas anodin. Il y a une dynamique très intéressante. C'est un nouveau gros morceau de ce championnat. Nous, on prend beaucoup trop de buts. Il faut que notre bloc reste compact. Et quand on est compact, c'est plus facile d'être agressif. Ce sont des éléments sur lesquels j'ai insisté pour qu'on retrouve des choses qui nous ressemblent plus sur l'aspect défensif. Je pense qu'on n'a pas encore tourné la page de la saison passée. On a un vrai travail à faire. »

Le tirage de la Ligue des champions

« Je suis compétiteur, on sera le petit Poucet de cette Ligue des Champions. On devra être au meilleur de notre niveau pour être à la hauteur de l'événement et faire ce qui nous ressemble. »

