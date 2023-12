RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

À l’inverse du RC Lens, Montpellier se retrouve en panne de résultats avant le match à la Mosson (21h). Et de confiance. Cela se vérifie notamment en attaque. Après avoir tourné à une moyenne de 1,9 but par match, le MHSC ne marque plus dans le jeu depuis cinq journées. Il s’est contenté de deux penalties transformés par Téji Savanier, devant Brest (1-3) et contre Clermont, lors du match rejoué à huis clos (1-1), trois jours après. Rencontre qui a vu Michel Der Zakarian se faire expulser, Jordan Ferri, Maxime Estève, Théo Sainte-Luce et Arnaud Nordin se blesser.

Le MHSC amoindri comme jamais

La rechute au mollet de l’ancien Stéphanois, grand artisan du joli printemps héraultais, a contraint Wahbi Khazri à enchaîner deux titularisations en quatre jours. Résultat : à Monaco (0-2), le Tunisien s’est blessé à son tour. Arrivé libre lundi, Tanguy Coulibaly n’est pas prêt à les remplacer. « Il n’a pas joué depuis mai (avec Stuttgart) et un match plein, cela fait un an, explique Der Zakarian. On verra s’il est en capacité d’être dans le groupe pour le déplacement à Metz (le 17 décembre) ». En attendant, le MHSC se retrouve sans ailier gauche de métier. Ni de latéral gauche, puisqu’en plus du forfait de Sainte-Luce, Issiaga Sylla n’est toujours pas apte à rejouer.

