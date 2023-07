RC Lens - Mercato : Haise veut piocher en L1, coup de théâtre pour Cahuzac à Nice !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Attaqué sur Seko Fofana, Loïs Openda et Kevin Danso, le RC Lens commence à montrer les dents et a ciblé sa prochaine recrue en Ligue 1 : Alidu Seidu (23 ans). Selon Foot Mercato, Franck Haise apprécie fortement l’international ghanéen pour sa polyvalence, à savoir évoluer en défense centrale et dépanner en latéral droit. Toutefois, c’est plus du côté de l’Italie que Clermont doit se méfier puisqu’un club de Serie A dont l’identité n’a pas filtré, est prêt à mettre sur la table 12 M€ pour arracher le natif d’Accra, sous contrat avec le CF63 jusqu’en juin 2027. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Rétropédalage en cours pour Cahuzac ! En parallèle, l’avenir de Yannick Cahuzac est encore loin d’être assuré dans les rangs de l’OGC Nice. Parti cette semaine pour rejoindre le staff de l’OGC Nice, l’ancien joueur du RC Lens ne fait pas l’unanimité au Gym et pourrait ne pas y signer cet été ! « Face à la pression des supporters de l’OGC Nice, les dirigeants azuréens devraient rétropédaler dans le dossier Yannick Cahuzac, a affirmé Sacha Tavolieri hier soir sur La Chaîne L’Équipe. Il y a une concrète possibilité que le technicien corse n’intègre finalement pas le staff de Francesco Farioli. » 🚨 Le rétropédalage est en cours pour Cahuzac, des accords avaient déjà été conclus ! #OGCNice



(@sachatavolieri dans @lequipedusoir) pic.twitter.com/zpTIrW7PID — Fabio (@OGCN_actus) July 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que Franc Haise s’est fixé sur une prochaine recrue du côté de Clermont, l’avenir de Yannick Cahuzac est encore loin d’être assuré dans les rangs de l’OGC Nice... qu’il a pourtant rejoint dans le courant de la semaine.

Bastien Aubert

Rédacteur