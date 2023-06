RC Lens - Mercato : un ex de l'ASSE officialisé comme troisième recrue de l'été !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Les Sang et Or continuent leur jeu de piste à travers l'Artois pour présenter leurs recrues. Ce jeudi, il y avait deux étapes du MercaTour au programme avec la signature de Neil El Aynaoui (Nancy) et celle, il y a quelques minutes, de l'attaquant du Paris FC Morgan Guilavogui (25 ans).

Auteur d'une belle saison en Ligue 2 (15 buts en 32 matchs), l'ancien joueur de l'ASSE et de Toulon a signé pour quatre ans (2027). Un deal valorisé à 4 M€ afin de racheter sa dernière année de contrat du côté de Charlety.