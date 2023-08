RC Lens, PSG, OM - Mercato : coup de tonnerre pour Wahi, un accord est tombé !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Courtisé de toutes parts lors de mercato estival et notamment par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le RC Lens, l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, se rapprocherait sérieusement de l'un de ses courtisans.

Wahi se dirige vers le RC Lens

Et c'est le RC Lens qui serait tout proche de rafler la mise, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, qui annonce que le RCL et le MHSC négocieraient pour un transfert de 27 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. L'international Espoirs français serait tombé d'accord avec le club artésien sur les bases d'un contrat de cinq ans. Des informations confirmées par le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui annonce, lui, que le transfert devrait plutôt se situer autour des 35 millions d'euros bonus compris.

Vu que Montpellier n’a tjrs pas reçu cette offre… le board montpelliérain échange durant cette soirée avec le board lensois autour du montage suivant: 27 + 3.



Sur le montant faut retirer 5M€ à Montpellier (commissions)



Accord contractuel sur la base d’un contrat de 5 ans. https://t.co/dHB3caQNWa — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 18, 2023

Podcast Men's Up Life