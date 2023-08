RC Lens - Stade Rennais : Wahi officialisé ce soir !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Elye Wahi va bien devenir un joueur du RC Lens. L'attaquant montpelliérain ne signera ni à Chelsea ni à West Ham ni à Francfort, mais au RCL. Foot Mercato le confirme. Tout est bouclé Selon le média, tout est OK et "L’officialisation devrait survenir ce soir avant la rencontre des Sang-et-Or face au Stade Rennais, alors que tous les documents ont été signés et que la visite médicale a été passée avec succès". Coup d'envoi à 20h45 ! 🚨tous les documents ont été signés pour Elye Wahi qui est donc un joueur du RC Lens. Officialisation ce soir à Bollaert 🔥🔥🔥💣@Santi_J_FM pic.twitter.com/KvbgCQ6tyn — Sébastien Denis (@sebnonda) August 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Elye Wahi va bien devenir un joueur du RC Lens. Selon Foot Mercato, tout est OK et "L’officialisation devrait survenir ce soir avant la rencontre des Sang-et-Or face au Stade Rennais, alors que tous les documents ont été signés et que la visite médicale a été passée avec succès".

Laurent HESS

Rédacteur