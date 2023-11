Prouve que tu es un vrai Merengue en répondant à notre quiz sur le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Comme Kylian Mbappé et tant d’autres avant lui, tu as été bercé depuis ta plus tendre enfance par le Real Madrid, ses victoires en Ligue des Champions, ses Galactiques, sa légende allant bien au-delà des frontières espagnoles. Tu penses être incollable sur ces Merengue dont tu arbores fièrement le maillot blanc dans la rue ? But ! Football Club te propose de relever un défi sur le Real.

A partir de 8/10, tu es un vrai socio de la Casa Blanca

10 questions, 10 époques différentes… Des premiers titres européens dans les années 50 à la période Ancelotti en passant par la volée géniale de Zinédine Zidane contre le Bayer Leverkusen, les exploits de KB nueve ou encore les nombreux Ballons d’Or qui se sont assis dans ce vestiaire.

Montre ton savoir encyclopédique sur le Real Madrid et prouve que tout pour devenir un véritable Socio de Santiago Bernabeu. Tu n’es pas un vrai fan de la Casa Blanca si tu n’as pas au moins 8/10 à ce quiz. Prêt à relever le défi ?

