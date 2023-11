Real Madrid - Braga : l’agente d’Haaland vend la mèche sur sa présence au Bernabéu

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid s'est largement imposé ce mercredi sur sa pelouse face à Braga (3-0), assurant grâce à cette victoire sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match que l'agente de footballeur, Rafaela Pimenta, a assisté depuis les tribunes du stade Santiago-Bernabéu, comme elle l'a confirmé au micro d'El Chiringuito TV.

Pimenta dément avoir parlé avec Pérez d'Haaland

Mais la représentante de l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, cible de longue date du Real Madrid, n'est pas venu pour parler au président merengue, Florentino Pérez, du buteur norvégien à l'occasion de cette rencontre. "Je suis venu ici plusieurs fois. Parler d'Erling Haaland avec Florentino Pérez ? Non, non, non, non", a-t-elle confié.

🙄 "He estado más veces aquí. ¿Hablar de HAALAND con FLORENTINO? NO, NO, NO, NO".



RAFAELA PIMENTA, en el BERNABÉU para ver el REAL MADRID-BRAGA, ha hablado EN EXCLUSIVA con @marcosbenito9. #ChiringuitoHaaland. pic.twitter.com/fUQSgZyzgs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2023

Podcast Men's Up Life