Real Madrid - Manchester City : le père d'Haaland réagit après avoir été viré du Bernabeu

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Au lendemain de cet incident, qui n'a pas manqué de faire polémique, le père de l'attaquant norvégien a réagi sur son compte Twitter, donnant sa version des faits. "Le Real Madrid n’était pas content que nous célébrions le but de Kevin De Bruyne. À part ça, nous avons dû bouger parce que les fans du Real Madrid n’étaient pas contents du 1-1", a-t-il écrit.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp