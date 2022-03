Real Madrid - Mercato : un feuilleton à la Ramos se profile à cause de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La ligne d'attaquant du Real Madrid pour la saison prochaine est quasiment actée. Le couloir gauche sera toujours occupé par Vinicius Jr, le centre par Karim Benzema ou Erling Haaland et la droite par Kylian Mbappé. Le champion du monde français ne devrait pas continuer au PSG, qui a montré ses limites sur la scène continentale lors de l'élimination au Bernabeu en 8es de finale de la C1.

Du coup, l'avenir de Marco Asensio devrait se situer soit sur le banc merengue, soit loin de Madrid. Selon Marca, l'ailier droit pose problème à Florentino Pérez car il est sous contrat jusqu'en 2023 et qu'il ne doit pas partir libre, sa valeur marchande étant forte (40 M€ selon Transfermarkt). Aucune discussion pour une prolongation n'a débuté mais le quotidien sportif explique que cela pourrait commencé dans les prochains jours. Et que s'il refuse de prolonger, Asensio sera poussé vers la sortie cet été, Tottenham et l'AC Milan étant intéressés. On tient peut-être le nouveau feuilleton Ramos pour les mois à venir...

¿Quieres que Marco Asensio siga en el Real Madrid la próxima temporada?



🔄 SÍ

❤️ NO pic.twitter.com/O5FU3pLL1J — Facts (@GxldeRoncero) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur