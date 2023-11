PSG - Mercato : nouveau démenti pour la volte-face du Real Madrid dans le dossier Mbappé

Cette semaine, le journaliste espagnol de la Cadena SER, Jesus Gallego, a lâché une véritable bombe sur le dossier Kylian Mbappé, annonçant que le Real Madrid aurait abandonné l'idée de recruter la star du PSG l'été prochain.

Une information rapidement démentie par RMC Sport, qui estime que ce serait une version donnée par le club merengue pour se donner l'image d'un club distant avec Kylian Mbappé et se prémunir d'un nouvel échec dans ce dossier. D'après le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités. ce serait également faux. Le suiveur du PSG affirme que le Real Madrid serait toujours intéressé par le champion du monde 2018, qui, on le rappelle, arrive en fin de contrat en juin prochain avec le champion de France en titre.

Le #RealMadrid ne voudrait plus recruter Kylian #Mbappé et la décision est ferme.



Il y aurait 3 raisons qui expliquent cette décision du club espagnol :



➡️ 1-Son salaire trop important

➡️ 2- Le club madrilène souhaite investir sur des joueurs plus jeunes

➡️ 3- Sa décision… pic.twitter.com/xKom1UOgKH