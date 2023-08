OM - Mercato : après Mané, un rêve de Longoria avec CR7 et Fofana à Al-Nassr ?

C'est la course à l'armement en Arabie Saoudite. Al-Hilal fait très fort avec l'arrivée de Neymar, en attendant celles de Mitrovic, Digne et Bono. Mais après Fofana, Mané ou encore Brozovic, Al-Nassr n'est pas en reste.

Comme le révèle David Ornstein, Al-Nassr devrait enrôler le défenseur international espagnol de Manchester City, Aymeric Laporte, annoncé dans le viseur de l'OM lors de ce mercato estival. À 29 ans, il se voit proposer un contrat supérieur à son contrat actuel à City, et il réfléchit.

🚨 Manchester City accept offer from Al Nassr for Aymeric Laporte. 29yo Spain centre-back into final 2 years of contract + thought to be open to possibility. #MCFC willing to sell, with Saudi Pro League club #AlNassr pushing to get deal done @TheAthleticFC https://t.co/vTsZT2idii