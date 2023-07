PSG, Équipe de France : après les émeutes, Mbappé et les Bleus appellent au calme !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Après trois nuits de violences consécutives à la suite de la mort du jeune Nahel, tué lors d’un contrôle de police à Nanterre, les Bleus ont décidé de réaliser un communiqué commun. « Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel », peut-on d’abord lire dans un texte publié sur les réseaux sociaux. « Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme ».

« Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également. Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissants à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins », ont appuyé les joueurs.

« Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction », ont conclu les Bleus.

Deschamps appuie ses joueurs

Comme les joueurs de l’Équipe de France, Didier Deschamps a souhaité s’exprimer sur cette situation difficile en confirmant l’avis de ses hommes. « Alors que notre pays souffre, nos joueurs ont décidé de lancer un appel au calme. Je salue leur initiative, à laquelle mon staff et moi nous associons. Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser », a annoncé le sélectionneur des Bleus comme le rapporte Julien Froment, journaliste pour France Info.

