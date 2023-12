Equipe de France, Juventus : le verdict est tombé pour Paul Pogba

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C'est le quotidien italien, La Gazzetta Dello Sport, qui donne l'information depuis quelques minutes : Paul Pogba, le milieu de terrain de la Juventus Turin et de l'équipe de France, contrôlé positif à la testostérone et en dehors des terrains depuis le 11 septembre dernier, risque quatre années de suspension. C'est ce qu'a requis le parquet national antidopage italien.

Pas d'accord trouvé

Il s'agit de la peine la plus lourde possible. Toujours selon le média, une peine moins forte (2 ans) aurait pu être trouvée si il y avait eu accord entre le joueur et les instances. Ce qui n'aurait pas été le cas.

