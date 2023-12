Équipe de France : le(s) bon(s), la brute et le truand des Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Les bons : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann

Who else ? Le Parisien a inscrit 10 buts avec les Bleus en 2023, dont un doublé magnifique et important aux Pays-Bas (2-0). Il est désormais le troisième réalisateur de l’histoire de l’équipe de France, à cinq longueurs de Thierry Henry (51) et à dix d’Olivier Giroud (56). La question n’est plus de savoir s’il deviendra le numéro 1 mais quand… A ses côtés, Antoine Griezmann est toujours aussi influent dans le jeu. Le Colchonero ne ménage pas ses efforts et est tellement précieux dans l’élaboration des actions… Il en est à 84 sélections consécutives, quasiment le double du précédent recordman (44 pour Patrick Vieira). Ce qui dit tout de son importance.

La brute : Mike Maignan

Avec son physique de boxeur, Mike Maignan a fait une entrée brutale dans la vie des Bleus. Généralement, le départ d’un grand gardien est difficile à vivre. Il entraîne une certaine période de flou avant de tomber sur un digne successeur. Mais là, juste après Hugo Lloris, la France a eu le bonheur d’enchaîner avec un portier aussi bon voire meilleur. Incroyable en Irlande (1-0) le 27 mars, Maignan a fait le travail avec sérieux, justesse et sobriété. La marque des grands gardiens !

Le truand : Brice Samba

Il est exceptionnel avec le RC Lens depuis son retour en France à l’été 2022. Mais pour ses deux premières sélections avec les Bleus, en juin contre Gibraltar (3-0) et en novembre en Grèce (2-2), il s’est montré étonnement quelconque. Pour ses débuts, il a failli se prendre un lob du milieu de terrain d’un adversaire amateur et en Grèce, il n’a tout simplement pas été décisif. Il a 29 ans, on ne peut donc pas mettre ces prestations tristounettes sur le compte du manque d’expérience. Peut-être qu’à l’instar de son ancien coéquipier marseillais, il n’est pas capable de répéter en équipe de France ses bonnes performances en club…

