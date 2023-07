Equipe de France - Mort de Nahel : Mbappé et Deschamps ont rattrapé un couac des Bleus

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

De nouveaux incidents ont balafré la France cette nuit quelques jours après le décès du jeune Nahel, exécuté par un policier au volant de sa voiture à Nanterre. Avant ce déferlement de violence, les joueurs de l’équipe de France avaient appelé au calme via un communiqué sur les réseaux sociaux. Si l'initiative est louable et vient bien des joueurs de l'équipe de France, le timing n'a, semble-t-il, pas été respecté. Comme le fait remarquer RMC Sport, c’est Benjamin Pavard qui a publié le message en premier dans une story sur Instagram avant que celle-ci ne soit supprimée. Mais l'information est déjà en ligne peu après 21h ! Or, à cette heure-ci, aucun joueur tricolore n'avait publié ce communiqué !

Mbappé et Deschamps rattrapent le coup

Finalement, le suspense a pris fin peu avant 23h30, lorsque le capitaine Kylian Mbappé a publié le communiqué, rapidement rejoint par le sélectionneur Didier Deschamps. « Alors que notre pays souffre, nos joueurs ont décidé de lancer un appel au calme. Je salue leur initiative, à laquelle mon staff et moi nous associons. Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser », a-t-il conclu sans être visiblement entendu à travers le pays.

