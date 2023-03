Équipe de France, PSG : Mbappé sera le nouveau capitaine des Bleus !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Didier Deschamps a tranché. Et c'est bien Kylian Mbappé, et non Antoine Griezmann, qui sera le prochain capitaine de l'équipe de France. Information donnée par l'Equipe il y a quelques instants.

À 24 ans, Kylian Mbappé compte déjà 66 sélections et a inscrit 36 buts sous le maillot bleu. Il est le successeur d'Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale au lendemain de la dernière Coupe du monde.