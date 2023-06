Equipe de France, PSG, RC Lens : Deschamps règle le cas Mbappé et fait une annonce sur Samba

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Sur le cas de Kylian Mbappé

« On discute de beaucoup de choses avec Kylian, il est capitaine de l'équipe, il sera souvent en conf de veille de match. Il est venu, il avait envie de venir. Il est investi dans le groupe. Il n'est pas plus tendu que d'habitude, il est toujours au centre de l'actualité. Un peu plus ces derniers temps mais ça n'a pas d'impact sur lui et pas du tout sur le groupe (…) Kylian c'est Kylian, il fait toujours l'actualité, il n'y a pas d'agacement ou de jalousie (dans le groupe). Kylian est capitaine mais il s'inscrit dans un collectif, il passe du temps avec ses partenaires, ils peuvent se chambrer mais il n'y a pas d'ombre. Même quand il n'y a pas d'actu vous parlez toujours de lui, c'est normal ».

Son avis sur le choix de Mbappé

« Il est assez grand pour s'exprimer, évidemment en étant français et par rapport à l'attrait que peut avoir la Ligue 1, avoir Kylian en Ligue 1 est un privilège, ça arrivera peut-être qu'il partira. Je ne sais pas quand. On peut discuter de ces sujets, comme je peux en parler avec d'autres joueurs. Pas mal de joueurs français sont concernés par le mercato ».

« Les mots du Président Macron ? C'est certainement la réponse de Kylian la plus importante »

Sur l'intervention d'Emmanuel Macron pour Mbappé

« Kylian prendra toujours beaucoup de place, par ce qu'il fait sur le terrain et pour ce qu'il représente. Sans doute que quelqu'un a posé la question au président Macron. C'est certainement la réponse de Kylian la plus importante ».

Sur la hiérarchie des gardiens

« Quelle est la hiérarchie des gardiens à l'heure actuelle ? Mike (Maignan), Brice (Samba), Alphonse (Areola), dans cet ordre. Brice Samba dépasse ainsi Alphonse Areola dans la hiérarchie en tant que gardien numéro 2 des Bleus ».