France - Gibraltar : un but, deux records mais une blessure pour Zaïre-Emery

Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France lors du rassemblement du mois de novembre, Warren Zaïre-Emery a été titularisé par Didier Deschamps pour le match ce samedi contre Gilbratar.

Une première contrastée pour Zaïre-Emery !

Et il n'aura fallu que 16 minutes au milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour qu'il inscrive son premier but en Bleu. Grâce à cette titularisation et son but, Warren Zaïre-Emery est devenu, à 17 ans, 8 mois et 10 jours, le plus jeune international français depuis 1914 mais aussi le buteur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France. Mais sur l'action de son but, le jeune Parisien s'est blessé à la cheville et a été contraint de céder sa place.

𝙄𝙉𝘾𝙍𝙊𝙔𝘼𝘽𝙇𝙀 !!! 🔥

Warren Zaïre-Emery inscrit son 1er but en Bleu pour sa 1ère sélection !



3-0 | #FRAGIB | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Xw472qUR5f — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2023

