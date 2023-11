Le quiz info ou intox de l'équipe de France, auras-tu plus de 8/10 ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ce mardi, à quelques heures de Grèce – France qui clôture les éliminatoires des Bleus pour l’Euro 2024, But ! Football Club vous propose un quiz exclusif sur le pays double champion du Monde. Tu penses être aussi calé qu’un Irréductible français sur l’histoire du Coq tricolore ? Tu as une connaissance encyclopédique des Bleus au point de parler de records datant du début du siècle dernier ? Toutes les épopées de l’équipe de France te semblent familières et tu penses connaître les stars sur le bout des doigts ?

Sauras-tu éviter nos pièges sur les Bleus ?

Voici dix affirmations sous la forme d’info ou d’intox. A toi de dire celles qui sont vraies ou sont fausses. Seul Didier Deschamps et quelques rares amoureux des Bleus sauraient éviter les pièges et s’offrir le statut de fin limier du football français. Fais-tu partie de ce petit pourcentage d’élus ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life