Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La grosse info : la France perd contre la Tunisie mais termine quand même première

L'équipe de France disputait à 16h ce mercredi son dernier match du tour de poules de la Coupe du monde. Pendant une heure, la Tunisie a marché sur le onze composé de remplaçants aligné par Didier Deschamps et ouvert le score par Wahbi Khazri. Mais après les entrées de Rabiot, Mbappé, Griezmann et Dembélé, le match a changé d'âme. Les Tricolores ont cru égaliser par Griezmann à la dernière seconde mais l'arbitre a annulé son but suite à l'appel de la VAR... après le coup de sifflet final ! Il n'empêche que la France termine première de sa poule. L'Australie est 2e.