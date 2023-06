PSG, FC Barcelone, Équipe de France : Mbappé et Koundé réagissent fort au drame de Nanterre

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Un jeune homme de 17 ans prénommé Naël a été tué hier matin à Nanterre au volant de sa voiture. Lors d’un banal contrôle d’identité, un officier de police lui a asséné une balle dans le thorax, à bout portant, mettant toute la France en émoi et conduisant à des échauffourées en région parisienne. « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt », a réagi Kylian Mbappé sur Twitter ce matin.

Koundé fustige les médias

Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France, avait déjà pris la parole hier soir sur Twitter pour fustiger les médias : « Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la tv pour s'informer ? »

J’ai mal à ma France. 💙🤍💔💔💔

Une situation inacceptable.

Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 28, 2023

