Quiz : seul le roi des années 90 reconnaîtra ces 10 stars du foot

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Biberonné au foot des 90’s avec les nuques longues et coupes mulet ? Tu as envie de te rappeler de bons souvenirs d’enfance / d’adolescence / de jeunesse (rayez les mentions inutiles) ? But ! Football Club met en avant dix joueurs mythiques du grenier. Sauras-tu seulement les reconnaître ?

Incollable sur le football des 90’s ? Prouve-le

Notre quiz propose une sélection minutieusement choisie de 10 joueurs qui ont dominé les terrains de football dans les années 90. Préparez-vous à tester vos connaissances sur ces icônes du ballon rond. Que vous soyez un fan chevronné ou que vous découvriez ces légendes pour la première fois, ce quiz est conçu pour tous les amateurs de football.

Si vous n'arrivez pas à visualiser ce quiz, cliquez sur ce lien

