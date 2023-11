Un nouveau coach de L1 répond à Henry, Maurice (Rennes) s'agace sur le Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Stade Rennais : Maurice s'agace sur le Mercato et botte en touche pour cet hiver

Croyant toujours au groupe qu’il a monté au Stade Rennais cet été, Florian Maurice a un peu pris la mouche sur RMC Sport quand il a été cuisiné sur son Mercato d’été au Stade Rennais : « Je ne vois pas de quoi je dois m’excuser aujourd’hui. Depuis quelques années, mon travail est lié au recrutement, dont je suis critiqué chaque année. On ne fait jamais 100% dans le recrutement (…) On me reproche certainement un défenseur central… Mais mea culpa par rapport à quoi ? On a terminé troisième meilleure défense du championnat l’année dernière avec l’équipe qu’on avait. On part avec seulement un joueur qui est parti (l’ancien capitaine Hamari Traoré, qui s’est engagé, libre, avec la Real Sociedad, NDLR) qui est un latéral droit (…) J’entame ma quatrième saison au Stade Rennais, je vais faire un peu de promotion : j’ai terminé sixième la première année, quatrième la deuxième, quatrième la troisième avec le septième budget du championnat de France. J’estime avoir fait des chances intéressantes ».

Quant à savoir s’il y aurait des ajustements en janvier, Florian Maurice a botté en touche : « Je n’ai pas la réponse aujourd’hui. Julien est arrivé il y a trois jours, il a commencé ses premiers entraînements avec une partie de l’effectif (…) On doit en discuter et il est trop pour vous dire : il faut un défenseur central ».

Stade de Reims : la réponse piquante de Will Still à Thierry Henry

Alors que les deux dernières journées de Ligue 1 se sont soldés par un maigre bilan de 25 buts en 17 rencontres et que le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry s’est même permis de critiquer le pauvre spectacle offensif en France, Will Still a donné son avis sur la question sur RMC … Emmenant le débat sur le terrain de l’humour plutôt que de prendre la mouche comme Michel Der Zakarian :

« C’est notre faute ! Si on ne touche pas trois fois les montants à Toulouse, ça fait trois buts en plus. Et si on ne gaspille pas toutes nos occasions contre Paris, ça fait peut-être deux-trois buts. On est aussi responsables. Mais je pense que c’est juste un concours de circonstances, ça produit un peu moins de spectacle. Pour ma part, je n’ai toujours pas l’intention d’attendre sur mes 16 mètres et de regarder les autres jouer. J’ai envie d’aller de l’avant et essayer de créer du danger ».

Montpellier : Al-Tamari a des touches dans le Golfe mais…

Dans l’entretien qu’il a accordé à France Bleu Hérault il y a quelques jours, Mousa Al-Tamari (Montpellier) a évoqué son avenir, lui qui a des idées claires pour la suite après être passé du modeste OH Louvain (D1 belge) vers la Ligue 1… Et le Jordanien ne vise pas spécialement l’argent :

« Je pourrais aujourd’hui partir dans le Golfe, j’ai des offres pour jouer là-bas. Mais je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que mon rêve a toujours été de jouer dans de bonnes équipes, dans de gros championnats. Et puis, aujourd’hui, si je quittais Montpellier pour une grosse équipe, les supporters de la Paillade continueraient de me suivre et de m’encourager. C’est ce qui s’est passé pour moi jusque-là, à Chypre, quand je jouais à l’Apoel et que je suis parti en Belgique. Je pense que l’histoire et le parcours doivent avoir du sens pour toi, mais aussi pour ceux qui t’encouragent, à travers les clubs par lesquels tu passes. C’est quelque chose d’important pour moi. »

Le Havre : Sangante vers l’Angleterre ?

Capitaine et pilier de la défense du Havre, Arouna Sangante (21 ans) attire l’œil des cadors de la Premier League. Alors que de nombreux médias (notamment Paris-Normandie) évoquent un intérêt de Manchester City, United ou encore Chelsea, Foot Mercato assure cependant qu’on est encore très loin d’un départ puisqu’aucun de ces clubs n’a encore fait d’offre au HAC. Pour rappel, Sangante est encore lié au club doyen jusqu’en juin 2026.

Exclu FM : si un intérêt de la Premier League est évoqué ces dernières heures pour Arouna Sangante, Le Havre n’a de son côté reçu aucune offre à son sujet. @footmercato pic.twitter.com/7A1NlRnGjR — Josué Cassé (@CasseJosue) November 23, 2023

