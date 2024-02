MHSC, Stade Rennais : les Rennais faciles contre Clermont, Montpellier assure, Monaco rechute

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais poursuit son redressement. On l'a encore vu ce dimanche avec un sixième succès consécutif en Ligue 1, face à Clermont, pour les joueurs de Julien Stéphan sur le score de 3-1. Les Bretons ont ouvert le score en première période, grâce à un but signé Omari (30e), qui reprenait victorieusement du pied droit un centre de Salah. Huit minutes plus tard, le SRFC manquait de faire le break sur pénalty, Diaw repoussant la tentative de Blas. Au retour des vestiaires, les Rennais accéléraient et marquaient le but du 2-0 par l'intermédiaire de Terrier (58e), qui profitait d'un excellent travail et d'une frappe de Theate repoussée par Diaw. Clermont, dans la foulée, réduisait le score par Matsima (62e), mais Terrier, encore lui, signant un doublé à la 65e minute en étant idéalement servi par Doué. Avec cette nouvelle victoire, le SRFC s'installe à la 7e place du classement de Ligue 1 avec 34 points au compteur, à trois unités de Brest, 5e, qui affronte ce soir l'OM. Précieuse victoire de Montpellier Dans les autres rencontres, Montpellier a pris le meilleur à la Mosson sur le FC Metz, 3-0) avec des buts de Sylla (3e), Sagnan (50e) et Savanier sur pénalty (86e). L'AS Monaco, en revanche, a été battue à domicile par une surprenante formation de Toulouse sur le score de 2-1. Les buts du TFC ont été inscrits par Sierro (40e) et Costa (70e). Monaco avait égalisé au retour des vestiaires par Akliouche (48e). Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Depuis 15 heures, ce dimanche, plusieurs rencontres de la 22e journée de Ligue 1 se déroulaient. Dont celle qui opposait le Stade Rennais à Clermont au Roazhon Park. Monaco accueillait Toulouse et Montpellier recevait le FC Metz.

Benjamin Danet

Rédacteur